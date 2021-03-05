Dünyanın en yaşlısı olarak bilinen 70 yaşındaki albatrosun yavrusu oldu

Dünyanın bilinen en yaşlı yırtıcı kuşu, ‘Bilge’ adlı 70 yaşındaki Laysan albatrosunun yavrusu oldu.

Fotoğraf: Friends of Midway Atoll

ABD Balık ve Doğal Yaşam Servisi, araştırmacıların 1956’dan beri ‘tanıdığı’ ve takibe aldığı, Midway Atoll Adası’nda yaşayan kuşun 1 Şubat’ta yavrusu oldu. Yavrunun babasının, Bilge’nin 2012’den beri ‘birlikte olduğu’ Akeakamai olduğu belirtildi.

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Laysan albtrosları ortalama 12-40 yıl yaşıyor. Bilge’nin 1951’de dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, 70 yaşındaki kuşun 30-36 yavrusu olduğunu belirtiyor.

Kuzey Pasifik Okyanusu’ndaki Midway Atoll dünyanın en kalabalık albatros kolonisine evsahipliği yapıyor.