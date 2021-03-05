Dünyanın en yaşlısı olarak bilinen 70 yaşındaki albatrosun yavrusu oldu

Dünyanın bilinen en yaşlı yırtıcı kuşu, ‘Bilge’ adlı 70 yaşındaki Laysan albatrosunun yavrusu oldu.
ABD Balık ve Doğal Yaşam Servisi, araştırmacıların 1956’dan beri ‘tanıdığı’ ve takibe aldığı, Midway Atoll Adası’nda yaşayan kuşun 1 Şubat’ta yavrusu oldu. Yavrunun babasının, Bilge’nin 2012’den beri ‘birlikte olduğu’ Akeakamai olduğu belirtildi.
Laysan albtrosları ortalama 12-40 yıl yaşıyor. Bilge’nin 1951’de dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, 70 yaşındaki kuşun 30-36 yavrusu olduğunu belirtiyor.
Kuzey Pasifik Okyanusu’ndaki Midway Atoll dünyanın en kalabalık albatros kolonisine evsahipliği yapıyor.