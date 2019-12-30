Dünyanın en yaşlı gergedanı Fausta 57 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğu düşünülen Fausta 57 yaşında öldü. Afrika ülkesi Tanzanya’da yaşayan Fausta’nın ‘yaşlılığa bağlı’ sebeplerden dolayı 27 Aralık’ta öldüğü açıklandı.

Fotoğraf: BBC

Sayıları hızla azalan doğu siyah gergedanı türüne mensup Fausta’ya ilk olarak 1965 yılında üç yaşındayken Ngorongoro kraterinde rastladıklarını söyleyen hayvanseverler, “Son üç yılını özel bakıma ihtiyacı olduğu için barınakta geçirdi. 2016’da görme duyusunda ciddi kayıp oldu; başka sağlık sorunları da vardı” dedi.

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Barınakta onunla ilgilenen bakıcıları ve veterinerler ise uzun yaşamasının sırrını yavrusunun olmamasına bağladıklarını söyledi.

Ngorongoro Hayvan Koruma Derneği’nden Freddy Manongi, “Yaşlandıkça gücü azaldı ve saldırıya uğramaya başladı. Birkaç kez yaralandı. Görme kaybı ve diğer sağlık sorularını da göz önüne alarak barınağa yerleştirdik. Ölümü hepimizi üzdü” ifadelerini kullandı.

Doğal ortamdaki gergedanlar ortalama 37-43 yıl yaşıyor.