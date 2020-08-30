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Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın en yaşlı evli çifti olarak Guinness’e girdiler: Toplam yaşları 215

Ekvador’da yaşayan bir karı-koca dünyanın en yaşlı evli çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Çiftin toplam yaşı neredeyse 215.

Fotoğraf: Guinness World Records

Julio Mora (110) ve Waldramina Quinteros (104) 7 Şubat 1941’de evlendi. Aileleri karşı çıktığı için gizlice evlenen çift o günden beri beraber.

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İkisi de emekli öğretmen olan çift şimdi başkent Kito’da yaşıyor. Kızları Cecilia ebeveynlerinin çok mutlu bir hayat sürdüğünü ancak salgın nedeniyle büyük aile toplantıları yapamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Çiftin biri hayatını kaybeden beş çocuğu, 11 torunu, 21 torun çocuğu ve bir de torunun torunu oldu.

Waldramina Quinteros eşini sevgi dolu, genç ruhlu bir adam olarak tanımlıyor. Kendisini yazdığı güzel şiirlerle tavladığını anlatıyor.

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Julio Mora ise eşine güzelliği, hoş sohbeti ve sağlam kişiliğiyle birleştirdiği koca yürekliliğine aşık olduğunu söylüyor.

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