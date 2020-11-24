‘Dünyanın en yalnız fili’ne mutluluğa uçmadan önce veda partisi yapıldı

Pakistan’da bir hayvanat bahçesinde insalık dışı koşullar altında yaşayan ve ‘dünyanın en yalnız fili’ olarak tanınan Kaavan’a daha mutlu bir hayata yolculuğu öncesi veda partisi düzenlendi.

Fotoğraflar: Reuters

ABD’li şarkıcı Cher de dahil hayvan hakları savunucularının yıllar süren mücadelesi sonucu acımasız koşullarda yalnız yaşayan Kaavan, pazar günü hava yoluyla Kamboçya’da bir fil barınağına taşınacak.

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Bu önemli olayı kutlamak için Pakistan İklim Değişikliği Bakanı da dahil yetkililer Kaavan’a bir veda partisi düzenlemek için toplandı.

Balonlar ve bayraklarla süslenen, “Elveda Kaavan, seni özleyeceğiz” yazılı pankartların olduğu partide müzisyenlerin performansına çimen atıştıran Kaavan da eşlik etti.

Kaavan müziğe düşkünlüğyle tanınıyor. Yıllardır yaşadığı koşullar nedeniyle geçmişte insanlara saldırgan davranan Kaavan kendisine Frank Sinatra şarkıları söyleyen hayvan hakları aktivisti Amir Khalil ile bağ kurmuştu.

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Hayvan kurtarma organizasyonu Four Paws sözcüsü Marion Lombard, 4.8 tonluk bir hayvanı taşımak kolay olmasa da Kaavan’ın eğitimlerde olumlu tepkiler verdiğini ve yolculuğa hazır olduğunu söyledi.

10 saatlik Kamboçya yolculuğu öncesi Kaavan uzmanlar tarafından küçük bir alanda kapalı kalmaya ve uçuş gürültülerine alışması için muz gibi ödüller kullanılarak eğitildi.

Hafta içinde, yıllardır kurtarılması için çabaladığı Kaavan’la tanışmak ve onu yeni hayatına uğurlamak için Cher’in Pakistan’a gelmesi bekleniyor.