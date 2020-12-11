‘Dünyanın en yalnız fili’nden sonra Cher şimdi de AVM’deki gorilin özgür kalması için mücadele ediyor

ABD’li şarkıcı Cher, Pakistan’da bir hayvanat bahçesinde insanlık dışı koşullar altında yaşayan ve ‘dünyanın en yalnız fili’ olarak tanınan Kaavan’dan sonra yıllardır Bangkok’ta bir AVM’de yaşamını sürdüren gorili kurtarmak için mücadeleye başladı.

Fotoğraf: gorilla.org

Tayland’ın başkentinde bir AVM’deki hayvanat bahçesinde tutulan dişi goril Bua Noi, hayatının neredeyse tamamını tutsak olarak geçirdi.

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1988’de Tayland’a getirilen gorilin tutulduğu hayvanat bahçesi uzun bir süredir hayvan hakları savunucularının eleştirilerinin hedefinde.

Son olarak şarkıcı Cher de gorilin serbest kalması için yapılan çağrıya katılarak Tayland Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa’ya bir mektup yazdı. Mektupta gorilin ve diğer primatların yaşam koşullarından duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Hayvanlar AVM’nin teras katında doğal olmayan bir ortamda tutuluyor. Bangkok Post’un aktardığına göre Bua Noi’nin partneri 10 yıl önce hayatını kaybetti.

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Cher’in kurucuları arasında yer aldığı Free the Wild adlı vakıf, gorilin başka türlerle bir arada, doğal bir ortamda yaşayabileceği Kongo’da bir barınağa taşınması için gereken fonu sağlamayı teklif ediyor.

Cher Twitter adresinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bangkok’un güzel insanları, biliyorum ki masum hayvanlara işkenceyi durdumam için bana yardım edeceksiniz. Bu günahtır. Lüfen bu hayvanların huzur bulmasını sağlamam yardım edin ve onları Pata AVM ve hayvanat bahçesinden kurtarın. İnşallah. Namaste.”

Cher dünyanın en yalnız fili Kaavan için de mücadele etmiş, devlet yetkilileriyle görüşerek Pakistan’dan Kamboçya’daki bir barınağa transferi sürecine katkıda bulunmuştu.