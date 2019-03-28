Dünyanın en uzun tuz mağarası bulundu

İsrailli bilim insanları, dünyanın en uzun tuz mağarasını keşfettiklerini açıkladı. 10 kilometrelik pasaj ve odalardan oluşan tuz mağarası Ölüdeniz’e bakan Malha Mağarası içinde yer alıyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmacılar, iki yıldan uzun bir sürede haritası çıkarılan çöldeki mağaranın Tevrat’a göre Lut’un eşinin bir tuz sütununa dönüştüğü yerin yakınında olduğununu söyledi.

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Yağmurların Malha Mağarası’nın boyunu zamanla uzatacağını öngören araştırma ekibinden Boaz Langford, “Mağaradaki bir yemek molasında makarnanın tuzsuz olduğunu fark ettik. Hemen kayalıklardaki tuz parçalarından birini ufalayıp tabaklara serptik” dedi.

İsrail’in en yüksek dağı olan Sodom Dağı boyunca uzanan mağaranın büyük kısmının haritası 1980’lerde çıkarılmıştı. İki yıl önce İsrail Mağara Kaşifleri Kulübü’nden Yoav Negev mağaranın geri kalan kısımlarının da araştırılmasını kararlaştırmıştı.