Dünyanın ‘en uzun süre iktidarda kalan başbakanı’ hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek, “Tüm kişileri, kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır. Yürüyen bir dava sürecinde, hele Adalet Bakanı olarak söz ve telkinde bulunmak benim inandığım hukuka aykırı. Ancak elbette mahkeme kararlarına uyulması Anayasa’nın amir hükmüdür ve mahkemelerden beklenen de budur” dedi.