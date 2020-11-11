Dünyanın ‘en uzun süre iktidarda kalan başbakanı’ hayatını kaybetti

Dünyanın en uzun süre iktidarda kalan başbakanı Bahreyn Prensi Halife bin Salman El Halife, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Bahreyn devlet medyası, ülkenin 1971’de bağımsızlığını kazanmasının ardından göreve gelen Halife’nin bir süredir ABD’de tedavi gördüğünü belirtti.
Prensin 2011’deki ‘Arap Baharı’ ayaklanması sırasında demokrasi yanlısı protestocular tarafından görevden alınması talep edilmişti.
Sünni Müslüman nüfusunun çoğunlukta olduğu devlet, kolluk kuvvetlerinin dokuz yıl önceki ayaklanmayı bastırmasından bu yana, muhalefeti baskılamaya devam etti. Şii çoğunluğun başını çektiği protestocular, ayrımcılıktan şikayet ediyordu.
Hükümet, ayrıca tüm bağımsız medya faaliyetlerini yasakladı, tüm muhalefet gruplarını feshetti ve çevrimiçi eleştiriyi susturmaya çalıştı.
Önde gelen insan hakları savunucuları, gazeteciler ve muhalefet liderleri, onlarca protestocuyla birlikte hapse atıldı.