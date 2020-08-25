Dünyanın en ‘tatlı’ işi: Bal avcılığı

Bingöl’de kovanlardan ayrılıp ağaç gövdesi ve kayalıklara yuva yapan arıların yaptığı ballar, bal avcıları tarafından çıkarılıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Üçgül köyü ile Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Kaledibi köyü Güzelce mezrasında yaşayan bal avcıları, havaların serinlemesiyle tatlı bir telaş yaşıyor.

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Önce tespit, sonra işaret

Dere yataklarında pusuya yatarak suya gelen arıları takip eden avcılar, yuva yaptıkları ağaç kovuklarını ve kayalıkları tespit ediyor.

Yuvaları işaretleyen avcılar, hasat zamanı alana giderek arıların yaptığı balı topluyor.

Arıların kendilerini sokmaması için buldukları yuvaların ağzını yapraklarla kapatan avcılar, daha sonra peteklere ve arılara zarar vermeden hassas bir şekilde ağacı tıraşlayıp balı bulundukları yerden çıkarıyor, arıları da kovanlara bırakıyor.

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Bazen haftalarca sürüyor

Güzelce’de yaşayan bal avcısı Mehmet Yeleç, inşaatlarda çalışıyor, boş zamanlarında da hobi olarak bal avcılığı yapıyor.

Özellikle Ramazan ayında boş kaldıklarında ormanlık alanları dolaştıklarını, arıları takip ederek yuvalarını bulmaya çalıştıklarını anlatan Yeleç, arama işinin bazen haftalarca sürdüğünü belirtti.

Bu işin çok zevkli olduğunu belirten Yeleç şöyle devam etti:

“Bu mevsimde havalar serin olduğunda arılarımıza, ormanımıza zarar vermeden ağaçları tıraşlıyoruz, balımızı alıyoruz, arılarımızı topluyoruz. O şekilde götürüp kovana yerleştiriyoruz. Ağacı oymaya başlamadan önce yuvanın girişini kapatıyoruz, arılar saldırmasın, sakinleşsin diye biraz duman veriyoruz. Arı sakinleştiğinde balımızı çıkarıyoruz. Bazen arı sokmaz sakindir bazen de ne kadar önlemini alsan da yine sokuyor. Zor da olsa dünyanın en güzel, en tatlı avcılığıdır.”

Kilosu 500 lira

Şimdiye kadar gördüğü ağaçlardan en fazla 20 kilogram bal elde ettiğini, kilosunu 500 liradan sattıklarını belirten Yeleç, bazen tespit ettikleri ağaçlardan hiç bal çıkmadığını vurguladı.

Üçgül köyünde yaşayan Lütfü Karabacak da 10 yıldır yaban balı aradığını, doğal ve katkısız olduğunu ve müşterisinin hazır olduğunu belirtti.

Karabacak, ilkbahardan itibaren kovandan kaçan arıların yuvalarını aramaya başladıklarına işaret ederek, “Dağda varsa kaçak arı, kumsal alanlara su almaya geliyor. Biz de arıyı takip ediyoruz. Bazen çabuk buluyoruz, bazen de günler sürüyor” ifadelerini kullandı.