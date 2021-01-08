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Yaramazlara biraz batar!

‘Dünyanın en şansız hırsızları’, birinin soygun sırasında poposuyla polisi aramasıyla yakalandı

Britanya’da ‘dünyanın en şansız hırsızları‘ soygun sırasında birinin telefonunun üzerine oturarak yanlışlıkla polisi araması sonucu yakalandı.

‘Evde Tek Başına’ filminin talihsiz hırsızları…

Staffordshire bölgesinde yaşanan olayda polis, hırsızlardan birinin ‘popo araması’ adı verilen durum sonucu farkında olmadan 999’u (Birleşik Krallık’ta acil durum hattı) araması sonucu yaşananları dinleyip olayın bir soygun olduğunu anladı.

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Başkomiser John Owen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘dünyanın en şansız hırsızları‘nı yakaladıklarını belirterek aramanın olay yerine giden polislerin sesleri duyulana kadar sürdüğünü anlattı.

Owen paylaşımına ‘Evde Tek Başına‘ filminin beceriksiz hırsızlarının görselini eklemeyi de ihmal etmedi.

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