Dünyanın en renkli beş şehri

Huffington Post, dünyanın en renkli beş şehrini derledi.

1. Jaipur, Hindistan

Jaipur, pembe şehir olarak bilinir, çünkü şehirdeki tüm binalar ‘terra kota pembesi’ denilen renge boyanmıştır. Bunun sebebi, Hint Prensi Maharaja Sawai Ram Singh’in 1976 yılında şehri ziyarete gelen Prens Albert’i etkilemek üzere sıcak ve samimi bir görünüm yaratmak için şehirdeki tüm binaları bu renge boyatmış olması.

Reklam

2. Rio, Brezilya

Dünyaca ünlü Rio karnavalına ev sahipliği yapan şehrin rengarenk sokaklarını gezdikten sonra ünlü Copacabana plajını da ziyaret etmeyi unutmayın. Brezilya romu olarak bilinen ‘Cachaça’ ile hazırlanan Brezilya’nın milli kokteyli diyebileceğimiz ‘Caipirinha’yı da mutlaka denemelisiniz.

3. Chefchaouen, Fas

Bu inanılmaz şehir, renkli şehirler denince akla ilk gelenlerden biri. Fas’ın kuzeybatısındaki Rif Dağları’nda yer alan Chefchaouen, mavi beyaz binalarıyla fotoğrafçıların rüyası olabilir. Bu şehir yemek kültürü, etrafını çevreleyen dağ ve vadi manzaralarıyla turistlere harika bir deneyim sunuyor.

4. Kopenhag, Danimarka

Kopenhag’a giden turistleri arnavut kaldırım taşları, pastel tonlarda boyanmış evler ve mumlarla aydınlatılmış kafeler bekliyor. Şehirde gezip dolaşmak isteyenler için tarihi ve mimari yapılar, bunların yanında 17. ve 18. yüzyıllarda inşa edilmiş rengarenk konaklar var.

5. Buenos Aires, Arjantin

Renkli şehir La Boca’yı ziyaret edebilir, şehrin canlı renklere boyanmış evlerinin önünde fotoğraf çekebilirsiniz. Zengin mutfağından tango gecelerine, Buenos Aires herkese hitap ediyor. Burada pembe kale olarak bilinen ‘Casa Rosada’ya gidebilir, ‘La Bombonera’ stadyumunda maç izleyebilir ve ‘Feria de Mataderos’ pazarını gezebilirsiniz.