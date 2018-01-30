Dünyanın ‘en rahat’ memuru: Rapor ve izin kullanarak 15 yılda 18 ay çalıştı

İspanya’da bir memurun 15 yılda rapor ve yasal izinlerini de kullanarak yalnızca 18 ay çalıştığı anlaşıldı.

AA’nın El Pais gazetesinden aktardığına göre Alicante kentindeki bir psikiyatri hastanesinde çalışan asistan, 2001-2016 yıllarında izin günlerinin ardından rapor aldı.

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Memurun toplamda 4 bin 553 gün rapor aldığı bildirildi. Raporlar dışında yasal izinlerini de kullanan memur toplamda 18 ay çalışmış oldu.

Memurun yaptığının yasal olduğu belirtildi ancak asistan disiplin soruşturması açılmasından da kurtulamadı.

Memur Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendisini raporunun bitmesinin ardından işe dönmesi gerektiği konusunda bilgilendirmediğini ispatlayıp aleyhinde açılan davaları da kazandı.

Kişisel bilgilerin korunması kanunu çerçevesinde açıklamak zorunda olmadığı hastalığının işini yapmasını engellediğini söyleyen memur 1500 avroluk maaşını almayı sürdürüyor.

Hakkındaki inceleme devam eden memurun, resmen izinli olmadığı ancak haftada sadece 30 dakika hastalarla ilgilendiği bildirildi.