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Euromonitor’ün yaptığı ‘Dünyanın En Popüler 100 Kenti’ listesine Türkiye’den dört kent girdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Londra merkezli Euromonitor adlı araştırma grubunun yayımladığı dünyanın turistler için en popüler 100 kenti listesinde İstanbul 15. sırada yer aldı. Listenin 29’uncu sırasında Antalya, 68’inci sırasında sıradaki Edirne ve 85’inci sırasında Artvin var.

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İlk 10 sıra

Listenin ‘ilk on’unda sırasıyla Hong Kong, Bangkok, Londra, Singapur, Makao, Dubai, Paris, New York, Shenzhen ve Kuala Lumpur yer aldı.

Euromonitor 100 ülkede yaptığı araştırma sonrası listesini, bir şehir içinde 24 saat ya da daha fazla zaman geçirilen uluslararası ziyaretleri inceleyerek oluşturdu.

‘Terör saldırıları etkiledi’

Euromonitor yaptığı analizde, Antalya ve İstanbul’a gelişlerin Suriye’deki iç savaş dolayısıyla ve Türkiye’nin artık güvenli olmadığı algısı yüzünden düştüğünü belirtti.

Artvin’i Gürcestan listeye soktu

Artvin’in ise Gürcistan’dan gelenler arasında popüler olması dolayısıyla turizm açısından çekici olduğu vurgulandı.