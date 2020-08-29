Dünyanın en pahalı koyunu: Açık artırmada, 3.6 milyon liraya alıcı buldu

İskoçya’da düzenlenen bir açık artırmada, bir Texel koyunu 368 bin sterline (3.6 milyon lira) satıldı. Açık artırmayı düzenleyenler, bu fiyata alıcı bularak dünyanın en pahalı koyunu unvanının sahibi olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: BBC

Lanark Kasabası’nda düzenlenen ve 10 bin sterlinle (97 bin 900 lira) açılan açık artırmada, altı aylık koyunu çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir konsorsiyum satın aldı.

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Texel koyunu, Hollanda’daki Texel adasına has bir koyun cinsi olan, yağsız eti ve yünü nedeniyle değerli bulunan bir tür.

Koyunu satın alan konsorsiyumda yer alan koyun çiftliği sahibi Jeff Aiken, “Bu yüksek rakam yanıtlmasın. Hayvancılıkla uğraşanlar zor durumda. Hepsinin böyle bir koyun alacak imkanı olduğunu düşünmek yanlış olur” dedi.

Daha önceki rekor, 2009’da, 230 bin sterline satılan koyuna aitti.