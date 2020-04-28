Dünyanın en önemli film festivalleri bir arada: ‘Youtube küresel film festivali’

Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan iptaller dünyanın en önemli film festivallerini bir araya getirdi. ‘Online‘ festivalde Youtube üzerinde ücretsiz film gösterimleri düzenlenecek.

Fotoğraf: Reuters

10 gün sürecek ‘We Are One: A Global Film Festival’ isimlli ‘küresel film festivali‘ 29 Mayıs’ta başlayacak. Festivalin içeriği Berlin, Cannes, Venedik, Sundance ve Tribeca gibi önemli festivallerin küratörlüğünde belirlenecek.

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Detayları henüz belli olmasa da ilk gösterimleri dünyaca ünlü festivallerdeki filmlerin programa dahil olması beklenmiyor.

Etkinliği düzenleyenlerden Tribeca Film Festivali kurucularından Jane Rosenthal amaçlarının dünyanın her yeriden insanı birleştirip ilham vermek olduğunu söyleyerek, “Dünyanın iyileşmeye ihtiyacı var” dedi. Tribeca da iptal edilen film festivalleri arasında.

Gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalde dileyenler Dünya Sağlık Örgütü’ne bağış yapabilecek.