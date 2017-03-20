Dünyanın en mutlu insanları ‘kuzeyde’: Türkiye, BM endeksinde 69’unculuğa yükseldi

Birleşmiş Milletler’in ‘2017 Dünya Mutluluk Raporu’, dünyanın en mutlu insanlarının Norveç’te olduğunu ortaya koyarken geçen yıl listenin 78’inci sırasında yer alan Türkiye, 69’unculuğa yükseldi.

BBC Türkçe’nin haberine göre BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Ağı’nın hazırladığı raporda birinci sırada yer alan Norveçlileri, Danimarkalılar ve İzlandalılar takip etti. Ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol fiyatlarının düşmesine karşın ülkedeki mutluluk oranı yükselen Norveç, geçen yıl listede dördüncü sıradaydı.

155 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye 69’uncu sırada yer aldı. Geçen yıl Türkiye aynı listede 78’inci sıradaydı.

2012’den bu yana her yıl yayınlanan rapora göre dünyanın en mutsuz ülkeleri ise şu şekilde: Ruanda, Suriye, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti.

Rapor; sağlık, sosyal güvence, gelir, iyi yönetim, özgürlükler ve cömertlik gibi konular dikkate alınarak hazırlandı. Rapor, sosyal dayanışmanın mutluluktaki etkisinin çok önemli olduğunu ortaya koyarken, en büyük mutsuzluk sebeplerinden birinin de işsizlik olduğunu gösteriyor.

Rapor, bu ülkelerden her birindeki 1000’er kişiyle, her yıl, Gallup şirketi tarafından yapılan anketlerin oluşturduğu verilerinin analizine dayanıyor.

Bu anketlerde insanlardan hayatlarını bir ila 10 arasındaki bir skalada derecelendirmesi isteniyor.