Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Dünyanın en iyi üniversiteleri: Türkiye’den beş okul listede

Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

İngiltere’de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan ‘Times Higher Education’ dergisinin, ‘dünyanın en iyi üniversiteleri’ listesinde Türkiye’den beş üniversite ilk 500’de yer aldı.

Koç Üniversitesi

BBC Türkçe’nin haberine göre sıralama, öğretim kurumlarının bilimsel araştırmaları, uluslararası çalışma ve konumları, gelirlerindeki artışlar ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alınarak yapıldı

Reklam

980 üniversitenin yer aldığı listenin zirvesinde Oxford bulunuyor.

Türkiye’den ilk 300’e giren tek üniversite ise Koç Üniversitesi oldu.

Sabancı ve Bilkent üniversiteleri ilk 400’de yer alırken, Atılım ve Boğaziçi üniversiteleri de ilk 500’de yer aldı.

En iyi 20 üniversite şöyle sıralandı: Oxford (İngiltere), Cambridge (İngiltere), California Institute of Technology (ABD), Stanford (ABD), Massachusetts Institute of Technology (ABD), Harvard (ABD), Princeton (ABD), Imperial College London (ABD), University of Chicago (ABD), ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology (İsviçre), University of Pennsylvania (ABD), Yale University (ABD), Johns Hopkins (ABD), Columbia (ABD), University of California (ABD), University College London (İngiltere), Duke (ABD), University of California (ABD), Cornell (ABD), Northwestern (ABD)

Türkiye’deki üniversiteler ilk 500’de kayıp

‘Yerleştirme skandalı’ sonrası: ÖSYM başkanı istifa etti

İhraç edildiği üniversitede öğrenciliği engellenen akademisyen ‘kapıya dayandı’

Gelecek gördüler: Üniversiteye girişte hukuk ve ilahiyat kontenjanları doldu

Ankara Üniversitesi rektöründen ihraç edilen akademisyene dava: Bana sataşıyor

‘Unutulmadı’: Boğaziçi öğrencileri ‘kayyım rektör’ Özkan’a sırtını döndü


Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...