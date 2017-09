Dünyanın en iyi üniversiteleri: Türkiye’den beş okul listede

İngiltere’de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan ‘Times Higher Education’ dergisinin, ‘dünyanın en iyi üniversiteleri’ listesinde Türkiye’den beş üniversite ilk 500’de yer aldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre sıralama, öğretim kurumlarının bilimsel araştırmaları, uluslararası çalışma ve konumları, gelirlerindeki artışlar ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alınarak yapıldı

980 üniversitenin yer aldığı listenin zirvesinde Oxford bulunuyor.

Türkiye’den ilk 300’e giren tek üniversite ise Koç Üniversitesi oldu.

Sabancı ve Bilkent üniversiteleri ilk 400’de yer alırken, Atılım ve Boğaziçi üniversiteleri de ilk 500’de yer aldı.

En iyi 20 üniversite şöyle sıralandı: Oxford (İngiltere), Cambridge (İngiltere), California Institute of Technology (ABD), Stanford (ABD), Massachusetts Institute of Technology (ABD), Harvard (ABD), Princeton (ABD), Imperial College London (ABD), University of Chicago (ABD), ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology (İsviçre), University of Pennsylvania (ABD), Yale University (ABD), Johns Hopkins (ABD), Columbia (ABD), University of California (ABD), University College London (İngiltere), Duke (ABD), University of California (ABD), Cornell (ABD), Northwestern (ABD)