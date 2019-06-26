Dünyanın en iyi restoranı Fransa’daki Mirazur

Britanya’daki medya kuruluşu William Reed Business Media tarafından belirlenen ‘Dünyanın en iyi 50 restoranı listesi’nin birincisi Fransa’daki Mirazur oldu.

Fotoğraf: www.scmp.com

Aşçılar başta olmak üzere ‘mutfakla ilgili işlerde ehil’ olan bin kişinin oylarıyla belirlenen 50 lokantanın birincisi, Fransa’nın sahil kentlerinden Menton’da; ‘şefi’ ise Arjantinli Mauro Colagreco.

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Birinciliği getiren yemekler arasında ise havyarla servis edilen pancar kökünün ‘tuzlu kıtır’ hale getirilmiş versiyonu yer alıyor. 2006’da açılan Mirazur’un üç Michelin yıldızı bulunuyor.

Singapur’dan düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu; ilk 10’da İspanya’dan üç restoran, Fransa, Danimarka ve Peru’dan da ikişer restoran bulunuyor. İlk 10 şöyle sıralanıyor:

Mirazur, Menton (Fransa) Noma, Copenhagen (Danimarka) Asador Etxebarri, Axpe (İspanya) Gaggan, Bangkok (Tayland) Geranium, Copenhagen (Danimarka) Central, Lima (Peru) Mugaritz, San Sebastian (İspanya) Arpège, Paris (Fransa) Disfrutar, Barcelona (İspanya) Maido, Lima (Peru)

İstanbul’daki Mikla 52’nci oldu

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Fotoğraf: Instagram

The Marmara Pera Otel’in terasındaki ‘Mikla’ ise 52’nci sıraya yerleşti. Restoranın şefi ve ortağı Mehmet Gürs Singapur’daki törenden fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.