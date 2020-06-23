Dünyanın en hızlı bilgisayarı Fugaku Covid-19 tedavisini arıyor

Dünyanın en hızlısı, süper bilgisayar Fugaku kapasitesini potansiyel Covid-19 tedavisini bulmak için kullanıyor. Japon ürünü makine saniyede 415 katrilyon işlem yapabiliyor.

Fotoğraf: Reuters

Devlet desteğiyle altı yılda geliştirilen Fugaku, 150 bin yüksek performanslı işlemciye sahip ve haftada binlerce maddeyi test edebiliyor.

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Önümüzdeki seneye kadar tam kapasite çalışmayacak olmasına rağmen uzmanlar, Fugaku’nun henüz klinik deney aşamasına geçmemiş olanlar da dahil yaklaşık 2 bin mevcut ilaç arasından Covid-19 tedavisini bulmada yardımcı olacağını umuyor.

Bilgisayar şimdiden ofislerde ve kalabalık trenlerde damlacıkların nasıl yayıldığı üzerine simülasyonlar oluşturdu.