Dünyanın en güçlü orduları: Zirvede ABD var, Türkiye sekizinci sırada

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Adalet Kurultayı’nda içki içtikleri gerekçesiyle CHP’nin ihraç ettiği üç kişi için “Partiden atmak ne? Ben avukatım, o üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım. Onların atılması yanlış” dedi.