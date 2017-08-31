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Dünyanın en güçlü orduları: Zirvede ABD var, Türkiye sekizinci sırada

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Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye sekizinci sırada yer aldı.

Fotoğraf: Reuters

DHA’nın Rus haber ajansı RIA Novosti’den aktardığı habere göre, 133 ülkenin yer aldığı listenin oluşumunda silahların ve silah türlerinin toplam sayısı, ülkenin coğrafya konumu, doğal kaynaklar, yerli sanayi, askerlerin sayısı gibi 50 kıstas dikkate alındı.

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Nükleer silahların bu kıstaslar arasında yer almadı.

ABD ordusunun zirveye oturduğu listenin ikinci sırasında Rusya, üçüncü sırasında ise Çin yer aldı.

Çin’i sırasıyla Hindistan, Fransa, İngiltere, Japonya, Türkiye, Almanya ve Mısır takip etti.


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