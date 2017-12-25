Dünyanın en çok konuştuğu sekiz bilim haberi

İngiliz yayın kuruluşu BBC 2017’nin en popüler sekiz bilimsel haberini derledi.

BBC Türkçe’nin aktardığı sekiz haber şöyle:

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Yerçekimi dalgaları

Albert Einstein’ın ünlü izafiyet teorisinin matematiksel olarak kanıtlanmış teorik temelini oluşturan yerçekimsel dalgalar ve ortaya çıkardıkları ışık, dünyadaki dedektörler aracılığıyla ilk kez doğrudan algılanabildi.

Tespit edilen dalgalar, NGC 4993 adı verilen galakside 130 milyon yıl önce gerçekleşen yıldız patlamasının (süpernova) kalıntıları.

Dünya büyüklüğünde yedi gezegen

Gökbilimciler Güneş Sistemi dışındaki bir yıldızın etrafında Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfetti.

Gezegenler, Dünya’dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan Trappist-1 yıldızının yörüngesinde bulunuyor.

Araştırmacılar, bu yedi gezegenden sadece üçünde yaşama elverişli koşulların olabileceğini söyledi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, keşfin ‘ikinci bir Dünya bulup bulamayacağımızı değil, ne zaman bulacağımız sorusunu gündeme getirdiğini’ belirtti.

Cassini’ye veda

Satürn’ü araştırmakla görevli Cassini uzay aracı, 14 yıldır yörüngesinde dolaştığı gezegene ‘ölüm dalışı’nı gerçekleştirdi. Dünyaya gönderdiği verilerle gezegene ve güneş sistemine bakış açılarını değiştiren Cassini, gezegene çakılmadan önce 7,9 milyar kilometre yıl kat etti, altı yeni uydu keşfetti. Cassini bu süreçte 453 bin bin fotoğraf çekti, 2.5 milyon emir yerine getirdi, 635 GB veri topladı, geçtiği verilerle 3 bin 948 bilimsel makale yazıldı.

İnsan ırkının ilk memleketi değişti

200 bin yıl önce Doğu Afrika’da ‘insanlığın beşiği’ olarak tanımlanan tek bir noktadan dünyaya yayıldığı fikri bilim dünyasında hakimken, bu yılki yeni bir araştırma ezber bozdu.

Kuzey Afrika’da bulunan beş yeni Homo Sapiens (modern insan) fosili, ilk insanların tahmin edilenden 100 bin yıl önce ortaya çıktığını gösterdi.

‘Büyük Amerikan Tutulması’

21 Ağustos’ta, Ay’ın dev gölgesi ABD’yi boydan boya dolaştı. ‘Büyük Amerikan Tutulması’ denilen bu olay, sadece ABD’den izlenebilecek ilk tam güneş tutulması olarak tarihe geçti.

Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde 99 yıl sonra gerçekleşen ilk tam güneş tutulması, ABD’nin batısından doğusuna uzanan, 14 eyaleti kapsayan geniş bir hat üzerinde izlenebildi. Milyonlarca insan, bu tarihi ana tanık olmak için sokaklara döküldü.

Güneş sistemi dışından ilk ziyaretçi

Hawaii’deki araştırmacılar, hızı ve yörüngesine bakılarak güneş sisteminin dışından geldiği tespit edilen bir nesneyi keşfetti.

Pan-Starrs teleskobuyla keşfedilen bu nesneye Hawaii dilinde ‘uzaktan ilk kez gelen ulak’ anlamına gelen ‘Oumuamua‘ adı verildi.

Antarktika’da kopan dev

2017’de, tarihte kayıtlara geçen en büyük buzdağlarından biri, Antarktika’dan koptu. Bir Amerikan uydusu, buzdağını Larsen C Buz Sahanlığı diye bilinen bölgeden geçerken görüntüledi.

Yüzölçümü 6 bin kilometrekare olan dev buzul bloğu, Kıbrıs’ın üçte ikisi büyüklüğünde. Buzdağı, küresel ısınmanın etkilerini inceleyen bilim insanları için de yeni bir yol haritası sunabilir.

Trump Paris Anlaşması’ndan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ısınmayı durdurmak için çevreci önlemler alınmasını zorunlu tutan Paris İklim Anlaşması’ndan ülkesini çekti.

Kararın hemen arkasından Beyaz Saray’ın danışmanlar kurulunda yer alan SpaceX ve Tesla Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Elon Musk ve Disney Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Bob İger istifa etti.