Dünyanın en büyük varlık fonu, ‘corona’da 21 milyar dolar zarar etti

Norveç’in 1.15 trilyon dolar büyüklüğündeki dünyanın en büyük varlık fonu Covid-19 salgını nedeniyle borsaların ve emlak piyasasının gerilemesiyle bu yılın ilk yarısında 21.27 milyar dolar zarar açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Norveç Varlık Fonu Başkan Yardımcısı Trond Grande yaptığı açıklamada “Piyasalar ikinci çeyrekte iyileşmiş olsa bile hala gözle görülür decerece belirsizliğe tanıklık ediyoruz” dedi.

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1990’da kurulan fon ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle dünya genelinde yatırım yapıyor.

Borsadaki tüm hisselerin yüzde 1.5’ine sahip olan fon, dünya genelinde 9 bin 200 şirkette hisse sahibi.

Fon, aynı zamanda tahvillere ve emlak piyasasına da yatırım yapıyor.