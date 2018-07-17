En kapsamlı ticaret anlaşması AB ile Japonya arasında imzalanıyor

Dünyanın en kapsamlı ticaret anlaşması, bugün Avrupa Birliği (AB) ile Japonya arasında imzalanıyor. Anlaşmaya göre ticari sınırlar kalkacak, 650 milyon kişi için serbest ticaret alanı yaratılacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre Japonya-AB Ekonomik İşbirliği Anlaşması, pek çok üründe gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını ve ticareti kolaylaştıracak bir tüzüğün yürürlüğe girmesini öngörüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikasını yürüttüğü bir dönemde ortaya çıkan anlaşma, zamanlaması açısından da önem taşıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 6 Temmuz’da Brüksel’de görüşmüş ve ticaret anlaşması konusunda uzlaşıya varıldığını açıklamıştı.

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Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas’a göre, geçen yıl aralık ayında üzerinde uzlaşmaya varılan anlaşma Avrupa Birliği’nin yaptığı en büyük anlaşma.

28 ülkesi ve 500 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük ortak pazarı AB, Trump’ın korumacı yönetimi karşısında yeni işbirlikleri geliştirmeye çalışıyor. Anlaşma çerçevesinde Japonya’nın otomotiv endüstrisi AB pazarına girecek, karşılığında Japonya AB tarım ürünleri üzerindeki vergileri kaldıracak.