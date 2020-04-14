Dünyanın en büyük su savaşı ‘corona’ nedeniyle iptal edildi

Taylandlılar bu sene ‘serinlemek’ için başka bir yol bulmak zorunda çünkü hükümet başkent Bangkok’taki Budist Yeni Yılı (Songkran) kutlamaları kapsamında düzenlenen geleneksel su festivalini corona virüsü salgını nedeniyle iptal etti.

Fotoğraflar: Reuters

Her sene 13-15 Nisan tarihlerinde düzenlenen festivalde kalabalık sokaklarda buluşarak su savaşı yapıyordu.

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Ülkede tespit edilmiş 2 bin 579 ‘corona’ vakası bulunurken, ülkede salgının baş gösterdiği ocak ayından beri 40 kişi hayatını kaybetti. Vakaların yarısından fazlasıysa Bangkok’ta.

İptal duyurusu hükümetin Covid-19’la mücadele biriminin sözcüsü Taweesin Wisanuyothin’den geldi.

Hükümet geçen hafta da, toplanmaları ve halkın Songkran aktivitelerine katılımını azaltıp su festivalini aileleriyle kutlamak adına memleketlerine dönmelerini sağlamak için bazı önlemler almıştı. İçki satışına getirilen kısıtlama bunlardan biriydi.

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Bangkok’ta paket servis yapan lokantalar hariç bütün alışveriş merkezleri kapatıldı ve 22:00-04:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.