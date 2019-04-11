Dünyanın en büyük seçimi başladı: Hindistan’da oy verme işlemi 39 gün sürecek

Hindistan’da, 39 günde tamamlanacak parlamento seçimleri başladı. 900 milyon seçmen sabahın erken saatlerinde oy kullanılacak merkezlerin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
19 Mayıs’ta sona erecek seçimlerde belirli eyalet ve bölgeler için farklı seçim tarihi belirlendi. Dünyanın en büyük seçimi olarak nitelendirilen 39 günlük maraton tamamlanınca, 23 Mayıs’ta sayım yapılacak.
Ülkenin 545 koltuklu parlamentosu Lok Sabha’nın üyelerinin belli olacağı seçim 2014 yılında seçimi büyük farkla kazanan başbakan Narendra Modi için ‘güvenoyu’ olarak nitelendiriliyor.
Komşu Pakistan’la son dönemde artan gerginlik, işsizlik oranının yükselmesi ve ekonomik büyüme sözünü yerine getirememesi Hindistan Halk Partisi’nin lideri işini zorlaştıran unsurlar.
Modi’nin en güçlü rakibi ise Hindistan Ulusal Kongresi’nin lideri Rahul Gandi.