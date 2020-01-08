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Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın en büyük kızamık salgını: Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 6 bini aşkın kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kızamık salgını nedeniyle 6 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

DSÖ’nün açıklamasında, dünyanın en büyük ve en hızlı yayılan salgınının yaşandığı ülkede 2019 yılının başından beri 310 bin vakanın kayda geçtiği belirtildi. Ülkenin 26 bölgesinin tamamında kızamık vakaları görüldü.

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Geçen yıl eylül ayında DSÖ ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti ortak aşı kampanyası başlatmış, ancak ülkedeki altyapı eksikliği, sağlık merkezlerine yönelik saldırılar, halkın sağlık hizmetine ulaşamaması ve maddi yetersizlik gibi unsurlar kampanyanın başarılı olmasını engellemişti.

Kızamık salgının ülkedeki Ebola salgınından iki kat fazla insanın ölümüne yol açtığını vurgulayan DSÖ Afrika Bölgesel Direktörü Matshidiso Moeti, “Salgını kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Moeti, önceliklerinin 6-14 yaş grubundaki çocukların aşılanması olduğunu vurgulayarak bunun için 40 milyon dolar daha fona ihtiyaç olduğunu söyledi.

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