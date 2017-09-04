Dünyanın düz olduğunu savunan ‘AK Gençlik’ yöneticisinden geri adım: İnandığım için değil, ilginç geldi

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Dünya’nın düz olduğunu savunan AKP gençlik kolları yöneticisi Tolgay Demir, ‘Düz dünya teorisi’ başlıklı bir yazıyı paylaştığını belirterek, “İnandığım için değil; bana ilginç geldi, paylaşmak istedim. Benim böyle bir söylemim yok” dedi.

‘Düz Dünya Teorisi’ isimli bir makale yayımlayan ve ‘Küre dünya’ tezinin son 500 yıldır kabul görmeye başladığını ifade eden Demir, “İlginçtir ki bunu öne sürenlerin tamamı mason kulübü üyeleridir” demişti.

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Demir, Ay’a gidilmediğini de öne sürmüştü: “Çünkü bu gezegenden hiçbir zaman dışarı çıkılamadı, ama kolayca çıkabiliyoruz görüntüsü verebilmek için bu yalanlar söylenmeye devam etmektedir. Bütün bunlar birleştiğinde ortada gizlenen ve gizlenmeye çalışılan büyük bir oyun olabileceğini bize göstermekte.”

‘İlginç geldi’

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, söz konusu makale AKP Genel Merkezi’nin devreye girmesiyle kaldırıldı.

Demir ise şunları söyledi: “Flat Earth Society adlı bir grubun düz dünya teorisi başlıklı yazısını okudum, ilginç geldiği için paylaştım. İnandığım için değil; bana ilginç geldi, paylaşmak istedim. Benim böyle bir söylemim yok. Buna inananlar var.”