Dünyanın bir yılda üretebildiği gıda 2 Ağustos’ta tükenecek

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Dünya’da bir senede üretilebilen gıda ve su kaynakları, önceki yıllarda ekim aylarında tükenirken, bu yıl 2 Ağustos itibarıyla tükenmiş olacak.

Dünya’da bir senede üretilebilen kaynaklar 1970’li yıllardan beri her sene daha da erken tükeniyor.

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Kaynak tüketimini her yıl inceleyen Global Footprint Network sivil toplum kuruluşu, bu yıl insanların, dünyanın verebileceği doğal kaynakların 1.7 katını tüketeceğini belirterek, bu şekilde devam edildiği takdirde 2050 senesinde kullanılacak yaşam kaynakları için ikinci bir dünyanın gerektiğini ifade etti.

Dünyanın bir yılda verebildiği doğal kaynaklar 1970’te 23 Aralık tarihinde tüketilirken, günümüze gelindiğinde bu tarih giderek daha da öne geldi. Bu yıl kaynaklar 2 Ağustos itibarıyla tükenmiş olacak.