‘Dünyanın başı o kadar dertte ki’ Attenborough Instagram hesabı açtı: Dört saatte 1 milyon takipçiyle rekor kırdı

İngiliz yayıncı ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough daha önce ABD’li oyuncu Jennifer Aniston’a ait olan Instagram’da en hızlı bir milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırdı: Yalnızca dört saatte milyonu buldu.

Fotoğraf: Reuters

Doğa belgesellerindeki sesiyle hafızalara kazınan ve gezegeni kurtarma çalışmalarıyla bilinen Attenborough çevreci görüşlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için dün Instagram’a katıldı.

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Kısa bir video paylaşan Attenborough şu ifadeleri kullandı: “Son 60 yıldır televizyona ve radyoya çıkıyorum ama Instagram’da ilk kez varım. Bu benim için yeni iletişim yöntemini keşfediyorum çünkü hepimizin bildiği gibi Dünya’nın başı dertte. Kıtalar yanıyor, buzullar eriyor, mercan resifleri ölüyor, balıklar okyanusylardan yok oluyor… Liste uzayıp gidiyor.“

Videolar kaydederek konuya dikkat çekecek olan 94 yaşındaki Attenborough’nun hesabını ekibi yönetecek.

Guinness Rekorları, Attenborough’nun en hızlı milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırdığını belirterek “Tebrikler Sir David” mesajı paylaştı.

Geçen yıl ekim ayında Jennifer Aniston beş saat 16 dakikada bir milyon takipçiye ulaşarak rekor kırmıştı.