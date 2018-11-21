‘Dünyadan kopuk’ yaşayan yerliler, ‘ziyaret’e gelen ABD’li misyoneri ok ve yayla öldürdü

Hindistan’da misyoner olduğu belirtilen bir ABD’li, koruma altındaki yerli kabile üyeleri tarafından öldürüldü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre John Allen Chau adındaki misyoner dünyadan kopuk bir şekilde yaşayan yerlilerin bulunduğu Hindistan’ın Andaman ve Nicobar adalarına gitti.

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Adamı adalara tekneyle götüren balıkçılar, adamın yerliler tarafından ok ve yayla öldürüldüğünü söyledi.

Adamı adaya götürdükleri için yedi balıkçı gözaltına alındı.

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Hindistan 2017’de çıkardığı bir yasayla kabilenin bulunduğu adaya gitmeyi ve yerlilerin fotoğraflarının çekilmesini yasaklamıştı.

Andaman Adaları’nda yaşayan yerli kabilelerin 50 ila 150 kişiden oluştuğu düşünülüyor. Kabile mensupları avcı toplayıcı bir yaşam sürüyor.

Hükümet kabilenin dış dünyayla temasını istemiyor. Bunun sebebi ise kabilenin günümüz dünyası hastalıklarına karşı bağışıklığının zayıf olması.