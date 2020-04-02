Dünyadan ‘corona müdahaleleri’: Çamaşır suyu içeren sprey sıkan da oldu, kafese koyan da…

Küresel salgına sebebiyet veren corona virüsünün yayılmasını engellemek için dünyanın birçok ülkesinde günlük yaşama kısıtlamalar geldi. Ülke yönetimlerinin aldığı kararları uygulama, uygulamayanı cezalandırma işi kolluk kuvvetlerinin ‘yeni görev alanı’ oldu. Polis, bazı ülkelerde, insan hakları kuruluşlarının ‘otoriter devletler için bile aşırı’ diye nitelendirdiği yöntemler kullandı.

Fotoğraf: Capital News

Örneklerden biri Kenya’dan. Salı günü başkent Nairobi’de insanların kalabalık halde dışarıda olduğunu gören polis, ‘sokağa çıkma yasağının uygulanmasını sağlarken’ ateş açtı. Evinin balkonunda oturan 13 yaşındaki Yasin vurularak öldü. Devletin en üst düzey makamından, devlet başkanlığı ofisinden özür geldi ama Yasin’in ailesi, “Biz kanuna uyan insanlarız, böyle bir şeyi affedemeyiz” dedi.

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Ülkenin bir başka kenti Mombasa’da polis, sokakta gördüğü halkın üzerine biber gazı sıktı, bazılarına copla vurdu.

Fotoğraf: BBC

Geçen hafta Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde, başka bölgelerde çalışıp evlerine dönen işçilerin üzerine tazyikli su ve kimyasal içeren sprey sıkıldı. Çamaşır suyu yapımında, su ve atık su arıtımında kullanılan sodyum hipoklorit maddesi içeren spreyle ‘dezenfekte edilen’ işçilerin derilerinde yanık, akciğerlerinde hasar oluşabileceği belirtildi.

Paraguay’da ise polis karantina kurallarına aykırı davrananları şok tabancası kullanmakla tehdit etti, yere yatırıp defalarca, “Bir daha evden çıkmayacağım” diye bağırttı. Bir sivil toplum kuruluşu çalışanı Alberto Ruiz, çok sayıda kişinin karnını doyurmak için sokağa çıkması gerektiğini, çıkanların da insanlık onurunu inciten tutumuna maruz kaldığını söyledi.

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Bazı polislerin kameralara yansıyan görüntülerini izleyen İçişleri Bakanı Euclides Acevedo ise onları tebrik etti, “Ben onlar kadar yaratıcı değilim” dedi.

Fotoğraf: Facebook

Filipinler’de polis, sokağa çıkma yasağını delenleri hayvanların konulduğu kafeslere koydu; bazı kişiler ise saatlerce güneş altında tutuldu. Ülkenin Luzon Adası’nda bir ay önce 40 milyonluk nüfusun evde oturması istendi. Aşırı sıcağın, lüks koşullarda yaşamayanların evde oturmasını zorlaştırdığı belirtilirken, ülkede 17 bin kişi yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu kadar insanın cezaevlerine konması halinde virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin ters tepeceği konusunda uyarıda bulundu ve kolluk kuvvetlerinin tavrını kınadı.

‘İhlal edeni vurun’

Son olarak Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri ihlal edenlerin vurulmasını emretti.

Macaristan Başbakanı Victor Orbán, pazartesi günü, Covid-19’la mücadeleyi gerekçe göstererek Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisi aldı. Orban’a verilen süresiz KHK’yla ülkeyi yönetme yetkisi muhalefet ve sivil toplumun tepkisini çekti.

Filipinler ve Tayland’da salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Bu da siyasilerin ve kolluk kuvvetlerinin yetkisinin arttığı anlamına geliyor.