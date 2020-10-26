Dünyada vaka sayısı 43 milyonu geçti

Dünyada Covid-19’a yakalanan kişi sayısı 43 milyonu geçti. İyileşen hasta sayısı 29 milyonun üstüne çıkarken, 1.2 milyona yakın insan hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD, 8.5 milyonun üstündeki vaka sayısıyla, en yüksek vaka sayısına sahip ülke. Hükümetin en iyi güvenilir bulaşıcı hastalık uzmanı doktor Anthony Fauci, düzinelerce eyalette vakalar artarken, ülkesinin hala ilk enfeksiyon dalgasını yaşadığını söyledi.

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3 Kasım’daki ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar 60 milyon kişi oy kullandı. Sağlık uzmanları ‘gergin siyasi atmosferin’ virüsün yayılışını tetiklediğini belirtiyor.

ABD’nin ardından listede 7.9 milyon vakayla Hindistan, 5.3 milyon vakayla Brezilya, 1.5 milyon vakayla Rusya, 1.2 milyon vakayla da Fransa yer aldı.

‘Salgının yeni merkezi Avrupa’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen günlerde salgının yeni merkezinin Avrupa olduğunu belirterek, kötüleşen salgını kontrol altına almanın ‘birçok insan için fedakarlık gerektirebileceğini’ söylemişti.

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Fransa Sağlık Bakanlığı dün 24 saatte 52 bin 10 yeni vaka kayda geçtiğini bildirmişti. Fransa Bilim Kurulu, gerçek günlük vaka sayılarının 100 binin üzerinde olabileceğini belirtti.

Belçika’da hasta doktorlar çalışacak

Belçika, pandemi kliniklerinde çalışan doktorlarından, virüse yakalansalar bile işlerine devam etmelerini istedi. Belçika tıbbi personelinin yaklaşık dörtte birinin virüsten dolayı hasta olduğu bildirildi.

Yoğun bakım ünitelerinin dolduğu Polonya’da ise hastaların koridorları taşındığı ve tekerlekli sandalyeler aracılığı ile tedavi edildiği tespit edildi.

İtalya’dan uyarı

İtalya, vatandaşlarına, artan vakalar nedeniyle diğer Avrupa ülkelerine seyahat etmemeleri tavsiye etti. Dışişleri bakanlığı, seyahat yasakları gerekli hale gelirse yurtdışında mahsur kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin virüse karşı olan mücadelenin ‘kontrolünü kaybetmenin eşiğinde’ olduğunu söyledi.

Merkel, Almanya’nın 16 eyaletinin liderleriyle ek pandemi kısıtlamaları üzerine bir toplantıyı da gündeme getirdi.