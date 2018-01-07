Dünyada tek: İstanbul’daki ‘Demir Kilise’ yeniden ibadete açıldı

Dünyanın ayakta kalabilen tek ‘Demir Kilise’si (Sveti Stefan Kilisesi) yedi yıllık restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.

Fatih ilçesinin Balat semtinde deniz kenarında bulunan Sveti Stefan Kilisesi için bugün tören düzenlendi.

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Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve diğer davetliler katıldı.

Erdoğan, kilisenin yalnızca Bulgar cemaati için değil Türkiye için de değerli olduğunu anlatarak açılışın ‘böyle bir dönem’de yapılmasının uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olduğunu kaydetti.

Erdoğan, “İstanbul buradaki özellikle şu fotoğrafla, farklı din ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı şehir olma vasfını bir kez daha tüm dünyaya özellikle göstermiştir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırın, 167 cemaat vakfına ait 1029 eser ve varlığın vakıflara aktarıldığı bilgisini verdi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.

İstanbullu Bulgar cemaatine ait ‘Demir Kilise’ için Viyana’da dökülen demirler, Tuna Nehri ve Karadeniz üzerinden İstanbul’a getirilmişti. Ağırlığı 500 tonu bulan kilisenin tüm parçaları burada hazırlanarak 1898’de ibadete açılmıştı.

Benzer kiliselerden Arjantin ve Avusturya’da da vardı ancak hiçbiri ayakta kalamadı. Dünyanın tek demir kilisesi Balat sahilinde bulunuyor. Kilise yedi yılı restorasyon çalışmalarında geçmek üzere dokuz yıldır kapalıydı.