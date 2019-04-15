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Yaramazlara biraz batar!

Dünyada sadece dört tane bulunan Yangtze kaplumbağalarının biri öldü

Soyu tükenme tehlikesi bulunan kaplumbağa türü Yangtze’lerden biri daha öldü. Geriye üç Yangtze kaldı.

Fotoğraf: Scientific American Blog

Latince adı ‘Rafetus swinhoei’ olan, Şanghay kaplumbağası olarak da bilinen türün mensubu dişi kaplumbağa Çin’deki Suju Hayvanat Bahçesi’nde öldü.

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Hayvanat bahçesi yönetimi, 90 yaşından yaşlı olduğu tahmin edilen kaplumbağanın neslini devam ettirmek için ölmeden 24 saat önce yapay döllenme yolunu denediklerini açıkladı. Açıklamada, bu deneme sonrasında kaplumbağanın gayet iyi göründüğü ancak bir gün sonra kötüleştiği belirtildi. Ölüm nedeni araştırılan kaplumbağanın yumurtalık dokusu uzmanlar tarafından incelenmek üzere saklandı.

Bu türün aşırı avlanma ve yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Çin’deki hayvanat bahçesinde bir erkek, Vietnam’da da doğal ortamda iki dişi Yangtze kaplumbağası kaldığını söyledi.

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