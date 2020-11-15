Dünya’da sadece Burdur Gölü’nde yaşayan balık, gölle birlikte yok olma tehlikesi altında

Son 50 yılda su varlığının üçte birinden fazlasını kaybeden, tamamına yakını kuruma tehlikesi altındaki Burdur Gölü’nde bulunan ve halk arasında ‘Burduricus’ olarak bilinen Burdur yosun balığı, gölle birlikte hızla yok olma tehlikesi altında.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı emekli akademisyen Dr. Erol Kesici, Burdur Gölü’nin ve bu endemik balık türünün geleceğinin büyük tehlike altında olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: ”Göl çevresindeki yasal olmayan çok sayıdaki pompaj ve kuyu düzenlemeleri, gölün su seviyesinde ve yüzey alanında yüzde 40 oranında azalmaya neden olmuştur. Gölün kurumasına karşı önlem alınmaması, doğal özelliklerinin giderek yok olması, çevresindeki tarım alanları, sanayi kuruluşlarının etkisiyle birleşen su seviyesi azalmaları kirliliğin artmasına da neden olmuştur.

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Ayrıca birçok göçmen ve yerli kuşun beslenme, barınma, üreme yeri olan göldeki su kuşlarının sayısı, tuzluluk artışı ve besin ağı değişimi nedeniyle giderek azalıyor. Balık, son 20 yıldır Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) yok olma tehdidi altındaki hayvan türleri arasında gösteriliyor. Başka hiçbir yerde yaşama imkanı olmayan endemik türün sayıları yok denecek seviyeye düştü. IUCN kırmızı kitabında, en tehlikede ve oldukça yüksek risk altında ve yakın gelecekte yok olma tehlikesi altında olan türler grubunda yer alıyor.“

Kesici, sanayi, tarım faaliyetleriyle oluşan kirlilikle, hayvan beslenmesi sonucu oluşan atıkların göle ulaşımına karşı önlemler alınması ve ekosistem bütünlüğünü tehdit eden, taş, maden, mermer ocakları gibi işletmelere göl havzasında izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Eski ocak alanları gölün doğal bitki türleriyle iyileştirmeli” diyen Kesici, buradaki ekolojik çeşitliliğin korunmasının insanoğlunun elinde olduğunu söyledi.