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Yaramazlara biraz batar!

Dünyada kızamık vakaları dört kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kızamık vakalarının 2019’un ilk çeyreğinde dört kat artış gösterdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre DSÖ’den yapılan açıklamada bugüne kadar 170 ülkede 112 bin 163 vakanın kaydedildiği belirtildi. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 163 ülkeden 28 bin 124 vaka olarak açıklanmıştı. Vakalardaki en yüksek artışın Afrika’da gözlemlendiği belirtildi.

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DSÖ daha geniş kapsamlı aşılama programı çağrısında bulundu. Örgüt dünya çapında her 10 vakadan birinin ölümle sonuçlandığı bilgisini paylaştı.

DSÖ son aylarda küresel aşılanma oranlarında düşüş yaşandığına dikkat çekmişti. Kızamık iki aşamalı bir aşı ile engellenebiliyor.

2016 yılına kadar gerileme gösteren kızamık, son yıllarda yine yayılmaya başladı. Öksürük, hapşırma ve kişisel temas nedeniyle bulaşan kızamık virüsü karşısındaki en korunmasız grubu aşı olmamış çocuklar ve hamile kadınlar oluşturuyor. Beyine sıçrayabilen hastalık ölüme yol açabiliyor.

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