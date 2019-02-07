Dünyada intihar oranı 1990’dan bu yana üçte bir oranında azaldı

Dünya genelinde intihar vakalarının 1990’dan bu yana en az üçte bir oranında azaldığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık ve Ölçüm Değerlendirme Enstitüsü adlı uluslararası kuruluşun her yıl yayınladığı araştırma şu verileri ortaya koydu.

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*2016 yılında 817 bin kişi intihar etti.

*Bu rakam 1990 yılına göre yüzde 6.7 daha fazla. Bununla birlikte dünya nüfusunun hızlı artışı sebebiyle intihar oranı 1990’a göre yüzde 37.7 azaldı.

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*Erkek intihar oranı her 100 bin kişide yüzde 15.6’yken kadınlardaki oran yüzde 7 oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), intihar vakalarını ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor. WHO, küresel intihar vakalarını 2020 yılına kadar yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.