Dünyada intihar oranı 1990’dan bu yana üçte bir oranında azaldı

Dünya genelinde intihar vakalarının 1990’dan bu yana en az üçte bir oranında azaldığı tespit edildi.
Sağlık ve Ölçüm Değerlendirme Enstitüsü adlı uluslararası kuruluşun her yıl yayınladığı araştırma şu verileri ortaya koydu.
*2016 yılında 817 bin kişi intihar etti.
*Bu rakam 1990 yılına göre yüzde 6.7 daha fazla. Bununla birlikte dünya nüfusunun hızlı artışı sebebiyle intihar oranı 1990’a göre yüzde 37.7 azaldı.
*Erkek intihar oranı her 100 bin kişide yüzde 15.6’yken kadınlardaki oran yüzde 7 oldu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), intihar vakalarını ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor. WHO, küresel intihar vakalarını 2020 yılına kadar yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.