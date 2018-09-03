Dünyada ilk: Zeytinli’de sahne alan Hayko Cepkin konser alanına paraşütle indi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nde müzisyen Hayko Cepkin, konser alanına paraşütle indi.

Türk Hava Kurumu’nun lisanslı paraşütçüsü Cepkin, 1000 metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütüyle festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

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Cepkin, paraşütle festival alanına iner inmez sahneye çıktı. Seyircilere seslenen Cepkin, “Çok keyifliydi, keşke siz de yapsanız” dedi.

Kendisini realist bir hayalpereste benzettiğini ifade eden Cepkin şöyle devam etti: “Hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm. Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı. Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim. Bu proje Türk Hava Kurumu’nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bilfiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşti.”

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Hayko Cepkin’den Zeytinli Rock Festivali’nde ‘Melekler’: