Dünyada ilk: Kolombiya’da üç erkeğin ‘evlenmesi’ne onay

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Kolombiya’da üç erkeğin medeni birlikteliğe girmesine yasal olarak izin verildi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Nisan 2016’dan beri eşcinsel evliliklerin yasal olduğu Kolombiya’da Alejandro Rodriguez, Manuel Bermudez ve Victor Hugo Prada isimli üç erkek, Medellin kentinde noter onayıyla üçlü medeni birlikteliklerini resmileştirdi.

Üçlü medeni birliktelik hem Kolombiya hem de dünya için bir ilk ancak resmi olarak evlilik sayılmıyor. Üçlünün belgelerini hazırlayan avukat German Rincon-Perfetti, “Kolombiya yasalarına göre evlilik iki kişi arasında yapılır. Bu yüzden ‘özel miras birlikteliği’ şeklinde yeni bir terim yarattık” diyerek aradaki farkı açıkladı. Belge üçlünün bir aile olduğunu ve her birinin birbirlerinin yasal eşi olduğunu ifade ediyor.

Ev arkadaşı değil, üçlü aile

Üçlü içindeki Prada, ilişkilerini yasal zemine taşıma gerekçelerini, “Özel olanı herkese açmak istedik. Bunu saklamamız için bir neden yok. İnsanların farklı aşk ve aile türleri olduğunu anlamalarına yardım ediyoruz” diye anlattı.

Prada ilişkilerinin yapısınıysa, “Biz aynı evde yaşayan üç arkadaş değiliz. Biz üçlü bir aileyiz. Bundan önce de bir aileydik. Belgeler bunu sadece resmileştirmiş oldu” diye tanıttı.

Dördüncü hayatını kaybetmiş

Üçlünün diğer iki üyesi Bermudez ve Rodriguez ise Kolombiya’nın eşcinsel evlilikleri tanıdığı ilk çift.

16 yıl önce ülkenin anayasa mahkemesinin evliliklerini onayladığı çift, birlikteliklerinin 8’inci yılında Alex Esneider Zabala ile üçlü ilişki yaşamaya başlamışlar. Üçlüye son olarak da 23 yaşındaki Prada katılmış. Dörtlü birliktelik planlarken Zabala’nın mide kanserinden hayatını yitirmesiyle yasal birlikteliklerini üç kişi düzenlemişler.

Zabala’nın ölümü, geride kalan eşlerin yasal birliktelik için mücadele vermelerine de vesile olmuş. Bermudez, bu durumu, “Kendimizi bir aile olarak görsek de Alex’in eşleri olarak tanınmak için büyük mücadele verdik” diye anlattı.

Düğün de olacak

Üçlü birliktelik, Kolombiya’daki muhafazakar grupların da tepkisini çekmiş durumda. Üçlünün adımı, eşcinsel evliliklere izin veren kararın iptal edilmesi ve üçlü birlikteliğe onay veren noterle ilgili soruşturma çağrılarına neden oldu.

Üçlünün düğünü önümüzdeki aylarda gerçekleşecek.