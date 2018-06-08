Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dünyada ilk: HDP’nin adayı Demirtaş cezaevinden basın toplantısı düzenledi

 

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden basın toplantısı düzenledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’a, gazeteciler Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere sorularını sosyal medya hesaplarından yöneltti.

Reklam

Sorular avukatlar aracılığıyla HDP’li siyasetçiye ulaştırılırken, Demirtaş’ın cevapları bugün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

HDP’li siyasetçinin açıklamalarında en çok, ikinci tura kalamaması durumunda seçimi boykot etmeyecekleri söylemesi dikkat çekti.

Reklam

Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarındaki can kayıplarının sorumluluğunun kendisine yıkılmasına karşı partisinin yeterince iyi savunma yapamadığını da kaydetti.

Demirtaş’ın cevaplarından bazıları şöyle:

Demirtaş, basın toplantısının sonunda şunları kaydetti: “Farklı bir basın toplantısı oldu. Sanırım bu da dünyada bir ilk. Bu ilki birlikte gerçekleştirdiğimiz herkese teşekkürler. Thanks. Spas.”

Demirtaş, TRT konuşması için cezaevinden stüdyoya götürülecek

Ses var görüntü yok: Demirtaş’ın eşini aradığı ‘sosyal medya mitingi’

Soru-cevap sosyal medyada: Demirtaş, cezaevinden basın toplantısı düzenleyecek

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...