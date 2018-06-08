Dünyada ilk: HDP’nin adayı Demirtaş cezaevinden basın toplantısı düzenledi

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden basın toplantısı düzenledi.

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’a, gazeteciler Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere sorularını sosyal medya hesaplarından yöneltti.

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Sorular avukatlar aracılığıyla HDP’li siyasetçiye ulaştırılırken, Demirtaş’ın cevapları bugün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

HDP’li siyasetçinin açıklamalarında en çok, ikinci tura kalamaması durumunda seçimi boykot etmeyecekleri söylemesi dikkat çekti.

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Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarındaki can kayıplarının sorumluluğunun kendisine yıkılmasına karşı partisinin yeterince iyi savunma yapamadığını da kaydetti.

Demirtaş’ın cevaplarından bazıları şöyle:

Mücadele sigara gibi bir şey değil ki bırakasınız. Su gibidir mücadele, isterseniz bırakın bakalım. Teşekkürler, selamlar… https://t.co/nn1TQ9verP — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Biliyorsunuz Erdoğan en çok da, Kürtler artık c.evinde kendi anadillerinde görüşme yapabiliyorlar diye övünürdü. Bütün Kürtleri c.evine atınca anadili sorunu da kendiliğinden hallolacak sanıyor. Mantıken doğru, ama ahlaken yanlış işte. https://t.co/cO0y6imKv6 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

İdam ve affı birlikte çıkaracaklar sanırım 🙂 Mahpusları astıktan sonra affederler herhalde 🙂

Teşekkürler, selamlar… https://t.co/3DDQE1PukM — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Dicle Fırat dahil, bütün kültür merkezleri yeniden açılacak. Hepsine bakanlık tarafından, yerel yönetimler aracılığıyla destek olunacak. Bir de bana nota öğretme sözün vardı Azad. Sen de onu yaparsın artık 🙂 Teşekkürler, selamlar… https://t.co/AaHbgkspmd — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Üsttenci, egemen, eril, otoriter, ötekileştirici, nobran, kaba bir dil yerine eşitlikçi, çözüm üreten, özgürlükçü, ayrımcılık yaratmayan, içten ve samimi bir dil toplumda da sosyolojik fay hatlarını ortadan kaldırır, sorunların çözümünde ortaklaşmayı kolaylaştırır. Teşekkürler. https://t.co/3xaiwoUIkG — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Sevgili Ümit Kıvanç’la aranıza girmiş gibi oldum Mamoste, ama Ümit Hoca’nın cevabı en hakikisi olmuş zaten. Üstüne ahkam kesmeyeyim artık. İkinize de, bütün dostlara da içten selamlar. @Fehim_Isik @umit_k pic.twitter.com/hkLTUWedJN — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Hepsi özgür kalacak. Okullarına, eğitim hayatlarına dönecekler. Selamlar… https://t.co/ferARi2lBj — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Merkel pek sessiz sayılmaz. 24 Haziran'dan sonra Erdoğan'ı Almanya'ya beklediği yönünde haberler duydum. Ama ona bir sürpriz yapıp, Cumhurbaşkanı olarak ben gideceğim. https://t.co/LcXLkUiwGS — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Seçmenlerimizin mutlaka sandığa gitmesini teşvik edeceğiz ve demokrasiden yana tavır göstermelerini isteyeceğiz. https://t.co/7027XcUkHM — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

🙂 Benim, sizlerin üzerinizde hiçbir hakkım olamaz. Asıl siz hakkınızı bana helal edin. Oy verme konusunda özgürsünüz. Ama bana ve HDP’ye oy vermeniz durumunda sevinirim elbette 🙂 https://t.co/9pohUdHUm4 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Tutuklu, hükümlü ve işten haksız yere çıkarılan gazetecilerin mağduriyetlerini gidereceğiz. Medyada tekelleşmeyi, medya patronlarının devlet ve Hükümet ile ticari ilişkilerini yasaklayacağız. Basın emekçilerinin özlük hakları ile çalışma koşullarında iyileştirmelere gideceğiz. https://t.co/PsNK3VMnqU — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Sınav ve yarışmacı sistemler yerine, gençlerin ilgi ve yeteneklerine göre, yönlendirmeye dayalı sistemler geliştireceğiz. Ama ders çalışmak her halükarda olacak. Sizin yerinize dersleri çalışacak bir robot falan yapmayacağız yani 🙂 https://t.co/OMiE2gUzVM — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Seçilince değişmeyeceğime dair herkese verdiğim sözü sevgili eşime de veriyorum. Ütü, yemek, temizlik dahil bütün yükleri birlikte omuzlayacağız. https://t.co/6HU0mIzBse — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 8, 2018

Demirtaş, basın toplantısının sonunda şunları kaydetti: “Farklı bir basın toplantısı oldu. Sanırım bu da dünyada bir ilk. Bu ilki birlikte gerçekleştirdiğimiz herkese teşekkürler. Thanks. Spas.”

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