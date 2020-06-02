Dünyada geçen yıl altı saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Dünya genelinde geçen yıl neredeyse 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı ABD’deki Maryland Üniversitesi’ndeki araştırma, küresel uydu verileri ve algoritma kullanılarak yapıldı.

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Araştırmacılar, 12 milyon hektarlık alanın yok olmasının altı saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde alanın yok olmasına denk geldiğini belirtti.

Özellikle tarım arazisi açmak için çıkarılan yangınlar nedeniyle ağaçların yok olduğu Bolivya’da, tahribat oranı fazla.

Yağmur ormanlarındaki ağaçların kesildiği Brezilya ile geçen sene çıkan devasa yangınlarda ağaçların zarar gördüğü Avustralya’da orman kaybı çok yüksek.

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Endonezya’da ise hükümetin arazi açma ve orman yangınlarıyla ilgili aldığı önlemler sayesinde orman tahribatı geçen yıla göre yüzde 5 azalırken, Kolombiya, Gana, Fildişi Sahili’nde de önlemlerin ağaç kaybını düşürdüğü belirtildi.