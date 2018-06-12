Dünyada ‘futbola ilgi’: Türkiye üçüncü, Brezilya 13’üncü sırada

Dünya genelinde futbola ilgiye ilişkin yeni araştırmada Türkiye üçüncü sırada yer aldı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, İngiltere merkezli spor araştırmaları şirketi Nielson Sports’un verilerine göre, nüfusa oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkede futbola ilgi duyduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 80.

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2017 verilerine göre 30 ülkeyi kapsayan listede, Tayland yüzde 78’le ikinci, Türkiye’yle birlikte Şili ve Portekiz’de yüzde 75’le üçüncülüğü paylaştı.

Araştırmaya göre, listede 13’üncü sırada yer alan Brezilya’da futbolla ilgilendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 60’a düştü.

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Aynı şirketin Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası’ndan önceki verilerinde bu oran yüzde 72 düzeyindeydi. Brezilya o yıl yarı finalde Almanya’ya 7-1 yenilmişti.

Araştırmada, futbolcuların sosyal medyada taraftarlarla etkileşimine dair veriler de bulunuyor.

Bu yılın ilk beş ayında Facebook, Twitter ve Instagram’da toplam 570 milyon etkileşime ulaşan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo birinci sırada. Listede Neymar (294 milyon) ikinci, Messi de (201 milyon) üçüncü durumda.