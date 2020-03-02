Dünyada bir ilk: Lüksemburg’da toplu taşıma ücretsiz

Lüksemburg toplu taşımanın ücretsiz olduğu ilk ülke ünvanını kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Ücretsiz toplu taşıma kararı 1 Mart tarihinde uygulamaya girdi. Söz konusu değişiklik, trenlerde birinci mevki biletlerini kapsamıyor.

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Uygulama yalnızca 600 bin nüfuslu Lüksemburglular değil, her yıl ülkeye gelen 1.2 milyon turist için de geçerli olacak.

Belçika, Almanya ve Fransa gibi komşu ülkelerden her gün Lüksemburg’a çalışmak için gelen 175 bin kişi de uygulamadan faydalanacak.

Xavier Bettel başkanlığındaki koalisyon hükümeti, son yıllarda önemli ölçüde artan nüfus ve motorlu araç sayısının ülkede yarattığı sorunları önlemek amcıyla, ücretsiz toplu taşıma planını 2018 yılının ekim ayında programına almıştı.