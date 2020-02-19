Dünyada bir ilk: Bezelyeden ‘iklim dostu’ cin üretildi

İskoç bilim insanları bezelye kullanarak dünyanın ilk ‘iklim dostu’ cinini üretti.

Fotoğraf: Arbikie

Angus bölgesindeki Arbikie damıtımevinin Nadar marka cini, ürettiğinden daha fazla karbondioksiti yok ediyor. Buğday yerine bezelye kullanarak sentetik gübrenin yarattığı karbon emisyonun önüne geçiliyor.

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Şirketin baş damıtımcısı Kirsty Black ‘çevreci cin’in beş yılllık araştırmanın ürünü olduğunu söyledi. Bezelye cini doğal botanikler, limonotu ve narenciye yaprakları kullanılarak aromalandırılıyor.

Bezelye bitkisi havadaki nitrojeni ayrıştırıp toprağa karışmasını sağlayarak toprak kalitesini artırıyor.

Bezelye cininin negatif karbon ayak izi bırakmasını, dolayısıyla ‘iklim dostu’ olmasını sağlayan bir diğer özelliğiyse damıtım sonrası kalan bezelyelerin hayvanları beslemek için kullanılıyor olması. Cinin fiyatı 43 pound (340 Türk lirası).