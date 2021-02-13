Dünyada bir ilk: 6-17 yaş arası çocuklarda Oxford/AstraZeneca aşısı denenecek

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısı 6-17 yaş aralığında çocuklarda denecek.

Fotoğraf: Reuters

Dünyada ilk kez bu kadar küçük yaş grubunda Covid-19 aşısı denenmiş olacak.

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Çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi yaratıp yaratmayacağına bakmak için 6-17 yaş aralığında 300 çocuk denemelere dahil olacak.

Oxford Ünivesitesi’nden Prof. Andrew Pollard deneylerler sayesinde çocuklarda Covid-19 kontrolünün daha iyi anlaşılacağını belirterek şunları söyledi: “Çocuklar çoğunlukla corona virüsünden görece etkilenmemekle birlikte, çocuklarda güvenli şekilde bağışıklık tepkileri sağlayacak aşı önemli. Çünkü aşıdan faydalanabilecek çocuklar da var.”

İki hafta içinde başlaması planlanan deneylerde 240 çocuğa Covid-19 aşısı uygulanacak, kontrol grubundakilere menenjit aşısı vurulacak.

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Oxford/AstraZeneca aşısı Britanya’da kullanım onayı alan üç Covid-19 aşısından biri. Ayrıca Avrupa İlaç Ajansı da aşıya onay verdi.