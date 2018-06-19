69 milyon kişi zorla yerinden edildi: Türkiye en çok sığınmacı alan ülkelerden

Dünya genelinde zorla yerinden edilen insan sayısı 2017 yılı sonunda rekor seviyeye çıkarak 68.5 milyona ulaştı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre Türkiye en çok sığınmacı alan ülkelerden biri.

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DW Türkçe’nin haberine göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bu rakamın bir önceki yıla göre 2 milyon 900 bin daha fazla olduğunu, bu veride İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en üst seviyeye ulaşıldığını kaydetti.

Yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan insanların büyük çoğunluğu vatandaşı oldukları ülkelerde kalıyor.

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BM verilerine göre savaş nedeniyle yaşadığı bölgeyi terk ederek ülkesinin bir başka kesimine göç etmek zorunda olanların sayısı 40 milyonu buldu. Yaklaşık 25 milyon ise başka ülkelere sığındı. İltica başvurusunda bulunanların sayısı 3 milyonu geçiyor.

En çok sığınmacı veren ülkeler Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali. En çok sığınmacı alan ülkeler ise Türkiye, Pakistan, Uganda, Lübnan ve İran.

Almanya en çok sığınmacı alan 10 ülke arasındaki tek Avrupa ülkesi. 2017 yılı sonu itibariyle Almanya’da yaklaşık bir milyon sığınmacı bulunuyor.

Kolombiya, Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak ve Somali, ülke içinde yerinden olan insanların en çok olduğu ülkeler.