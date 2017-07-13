Dünyaca ünlü yönetmen Spielberg’ün hayatı belgesel oldu

‘Er Ryan’ı Kurtarmak,’ ‘Schindler’in Listesi’ ve ‘Jurrasic Park’ gibi filmleriyle tanınan dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün hayatı belgesel oluyor.

Variety’de yer alan habere göre HBO tarafından yayınlanacak olan belgesel 7 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

Reklam

‘Spielberg’ adını taşıyan belgesel, yönetmenle 30 saatlik söyleşiden oluşuyor.

Spielberg’ün 50 yıllık kariyerini anlatan belgesele, J.J. Abrams, Christian Bale, Cate Blanchett, Francis Ford Coppola, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks ve Dustin Hoffman gibi isimler de görüşleriyle katkı koydu.