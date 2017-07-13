Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Dünyaca ünlü yönetmen Spielberg’ün hayatı belgesel oldu

Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

 

‘Er Ryan’ı Kurtarmak,’ ‘Schindler’in Listesi’ ve ‘Jurrasic Park’ gibi filmleriyle tanınan dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün hayatı belgesel oluyor.

Fotoğraf: Reuters

Variety’de yer alan habere göre HBO tarafından yayınlanacak olan belgesel 7 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

Reklam

‘Spielberg’ adını taşıyan belgesel, yönetmenle 30 saatlik söyleşiden oluşuyor.

Spielberg’ün 50 yıllık kariyerini anlatan belgesele, J.J. Abrams, Christian Bale, Cate Blanchett, Francis Ford Coppola, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio,  Tom Hanks ve Dustin Hoffman gibi isimler de görüşleriyle katkı koydu.


Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...