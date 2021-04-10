Dünyaca ünlü ekonomi profesörü: Erdoğan’ın ısrarı aptalca

Dünyaca ünlü Amerikalı ekonomi profesörü Prof. Dr. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz oranlarının düşük tutulması yolundaki ısrarını ‘aptalca’ diye niteledi.

Steve Hanke

Hanke Maryland eyaletinin Baltimore şehrindeki John Hopkins Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı İktisat ve Küresel Sağlık Enstitüsü’nün kurucusu ve başkan yardımcısı. Gelişmekte olan ülkelerde para birimleriyle ilgili yeniden yapılanma çalışmalarında danışmanlık görevlerinde bulunmuş Hanke 1994 yılındaki krizden bu yana Türkiye’nin ekonomisini de yakından takip ediyor.

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Hanke Türkiye’ye ilişkin son yorumunu Metropoll’ün güncel araştırmalarına dayandırdı.

Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden almasınının ekonomiye güveni çarpıcı biçimde düşürdüğünü ortaya koyan veriler üzerine Hanke, “Türklerin çoğu Erdoğan’ın akıldışı İslamcı maliye politikasının Türkiye’ye hayli patlayacağının farkında.”

New data from @Metropoll reveal that @RTErdogan’s dismissal of Central Bank governor @naci_agbal has drastically decreased public confidence in the Turkish economy. Most Turks know that RTE's return to wacky Islamist finance will cost Turkey dearly. pic.twitter.com/zTYmpToYHT — Steve Hanke (@steve_hanke) April 8, 2021

Ekonomi profesörü, ikinci paylaşımında halkın yaklaşık yarısının gıda fiyatlarındaki enflasyonu yüzde 40’ın üstünde algıladığını gösteren veriler üzerine şunları yazdı: “Buna rağmen Erdoğan faiz oranlarının düşük tutulmasında aptalca ısrar ediyor. Bu imkansız. Faiz oranları enflasyonu takip eder.”

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Recent data from @Metropoll show that nearly 47% of the Turkish public believe that the yearly food-price inflation rate is higher than 40%. And yet, @RTErdogan continues to foolishly demand that interest rates be kept low. That’s impossible. Interest rates follow inflation. pic.twitter.com/aVdw9Fxkhq — Steve Hanke (@steve_hanke) April 9, 2021

Hanke bir eleştiri de Türkiye’deki sokağı çıkma yasağının haftasonlarıyla sınırlandırılmasına getirdi. Covid-19 vaka sayılarındaki keskin artışı gösteren bir grafik paylaşan profesör şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de dün rekor sayıda, 54 bin 700 vaka kaydedildi. Peki Erdoğan ne yapıyor? Pervasızca haftasonu sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Yanlış hamle. Bilimsellikten uzak.”

#EconWatch: Amid a surge in COVID cases and deaths, Turkey is back in the COVID-19 spotlight. Yesterday, Turkey recorded a record high of 54,740 cases. @RTErdogan's response? Implement thoughtless "weekend" lockdowns. Wrong move. Unscientific. pic.twitter.com/6JxKPho8Ta — Steve Hanke (@steve_hanke) April 9, 2021

Hanke 2019 yılırda da Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 43 olduğunu söyleyerek, “Erdoğan hükümeti yıllık yüzde 20 enflasyon oranıyla sizi kandırmasın, TÜİK ölçümlemeleri güvenilir değil” demişti.