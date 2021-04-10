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Yaramazlara biraz batar!

Dünyaca ünlü ekonomi profesörü: Erdoğan’ın ısrarı aptalca

Dünyaca ünlü Amerikalı ekonomi profesörü Prof. Dr. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz oranlarının düşük tutulması yolundaki ısrarını ‘aptalca’ diye niteledi.

Steve Hanke

Hanke Maryland eyaletinin Baltimore şehrindeki John Hopkins Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı İktisat ve Küresel Sağlık Enstitüsü’nün kurucusu ve başkan yardımcısı. Gelişmekte olan ülkelerde para birimleriyle ilgili yeniden yapılanma çalışmalarında danışmanlık görevlerinde bulunmuş Hanke 1994 yılındaki krizden bu yana Türkiye’nin ekonomisini de yakından takip ediyor.

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Türkiye’de gerçek enflasyon yüzde 43, TÜİK güvenilir değil

Steve Hanke

Hanke Türkiye’ye ilişkin son yorumunu Metropoll’ün güncel araştırmalarına dayandırdı.

Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden almasınının ekonomiye güveni çarpıcı biçimde düşürdüğünü ortaya koyan veriler üzerine Hanke, “Türklerin çoğu Erdoğan’ın akıldışı İslamcı maliye politikasının Türkiye’ye hayli patlayacağının farkında.”

Ekonomi profesörü, ikinci paylaşımında halkın yaklaşık yarısının gıda fiyatlarındaki enflasyonu yüzde 40’ın üstünde algıladığını gösteren veriler üzerine şunları yazdı: “Buna rağmen Erdoğan faiz oranlarının düşük tutulmasında aptalca ısrar ediyor. Bu imkansız. Faiz oranları enflasyonu takip eder.”

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Hanke bir eleştiri de Türkiye’deki sokağı çıkma yasağının haftasonlarıyla sınırlandırılmasına getirdi. Covid-19 vaka sayılarındaki keskin artışı gösteren bir grafik paylaşan profesör şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de dün rekor sayıda, 54 bin 700 vaka kaydedildi. Peki Erdoğan ne yapıyor? Pervasızca haftasonu sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Yanlış hamle. Bilimsellikten uzak.”

Hanke 2019 yılırda da Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 43 olduğunu söyleyerek, “Erdoğan hükümeti yıllık yüzde 20 enflasyon oranıyla sizi kandırmasın, TÜİK ölçümlemeleri güvenilir değil” demişti.

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