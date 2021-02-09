‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliği tepkiler üzerine iptal

Ankara Üniversitesi, ‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliğini tepkiler sonrası iptal etmek zorunda kaldı.

Ankara, İstanbul ve Trakya üniversiteleri ve Yunanistan büyükelçiliğinin işbirliğiyle, bugün internet üzerinden ‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliği düzenlenecekti.

Reklam

Etkinlik kapsamında Yunan şair Yorgos Seferis hakkında çeşitli sunumlar yapılacak. Ancak bazı haber siteleri ve sosyal medya hesapları, etkinliği eleştirdi.

Bunun üzerine de Ankara Üniversitesi resmi sitesinden açıklama yayınlayarak etkinliğin iptal edildiğini kaydetti.

Açıklamada, “Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan Dünya Yunanca Günü etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir” dendi.