Dünya yıldızları ‘corona’ya karşı tek ses: Büyük konser bu akşam

Corona virüsüyle mücadele amacıyla Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde düzenlenen ve pek çok ünlü müzisyeninin sahne alacağı sekiz saatlik ‘One World: Together At Home’ (Tek dünya: Hep birlikte evde) konseri bugün TSİ 21.00’de başlayacak.

Fotoğraf: Global Citizen

1985’te Etiyopya’daki açlığın önüne geçmek için düzenlenen Live Aid’den bu yana görülen en büyük yıldızlar karması olacak dijital konser, Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Konser, akşam 21.00’den, pazar sabahı 5.00’e kadar sürecek.

Konser sağlık çalışanlarına destek vermeyi amaçlıyor

Ünlü sanatçıların evlerinden sergileyecekleri performanslarla, sağlık çalışanlarına şükran sunmak ve onları desteklemek için yapılacak konserde doktorların, hemşirelerin ve onların ailelerinin yaşadıkları deneyimler de paylaşılacak.

Etkinlik, tüm dünyada Covid-19 salgınından etkilenen insanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı sergilemenin yanı sıra insan hayatını korumak için en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve onlara hak ettikleri desteği vermeyi amaçlıyor.

Yıldızlar karması

Küratörlüğünü ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın yaptığı dijital konserde, The Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Celine Dion, Pharrell Williams, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder başta olmak üzere, Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, ve Usher gibi isimler yer alacak.

Konser öncesinde corona virüsüne karşı mücadele eden insanların hayatlarının ele alınacağı programın sunuculuğunu ise sinema oyuncuları Don Cheadle, Samuel L. Jackson ve Sarah Jessica Parker yapacak.