Dünya Tabipler Birliği başkanı: Tedbirlilik esas, önlemlere uymak mutlak zorunluluk

Dünya Tabipler Birliği (World Medical Association – WMA) Başkanı Dr. Miguel Jorge, Covid-19 salgını sürecinde ön saflarda görev yaparak tüm hastaların tedavisi için uğraş veren hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür ve destek mesajı yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın birçok yerinde salgının yayılmasını yavaşlatmaya ve sağlık hizmetlerinin kapasitesinin aşılmadan yürütmeye çalıştıklarını belirten Jorge, tedbirlilik ilkesinin esas, önlemlere uymanın zorunluluk olduğunu söyledi.

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A Message to all Physicians from the President of the World Medical Association, Dr Miguel Jorge: https://t.co/mxsRrtS3Mp#Covid-19 — World Medical Association (@medwma) March 20, 2020

‘Bilimsel bilgiyi, basireti ve muhakemede sağlamlığı gözetin’

WMA başkanı ayrıca, sağlık görevlilerine ‘pandemi’ krizinin yanlış ve yanıltıcı haber ve mesajlar için bir üreme alanı haline geldiğini hatırlattı: “Lütfen, özellikle sosyal medyada yayılanlar başta olmak üzere tüm mesajlara son derece titiz ve kuşkucu biçimde yaklaşın. İletişiminizden önce, bilimsel bilgiyi, basireti ve muhakemede sağlamlığı gözetin. Aynısı, önleme ve tedavi konusunda yapılacak tavsiyelerde de geçerli.”

‘Hastalarımız için orada olacağız‘

Kriz döneminde, profesyonellik ve disiplinin toplumu korumada önem taşıdığı vurgulayan Jorge, “Gururla söylemeliyim ki hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının çoğunun yaptığı tam da bu. İnsanlarda bize yönelik inanç ve güven yaratalım: Hastalarımız için orada olacağız ve toplumlarımızı koruyacağız” dedi.

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Türkiye genelinde yurttaşlar, corona virüs salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık emekçilerine destek için her akşam saat 21:00’de balkona çıkarak dakikalarca alkış tuttuyor.